Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a una venezolana en Chile

Luego de dos años y nueve meses de investigación, el excarabinero, Felipe Paredes, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de la venezolana, Diana Guaina.

El crimen ocurrió el pasado primero de enero del 2023, en la Villa Mirasur, en Rahue Alto, Chile.

La sentencia se dio a conocer este lunes 6 de octubre. Al lugar se presentó el sentenciado y sus familiares, quienes escucharon lo expuesto por el juez Marcelo Reusse. La audiencia duró cinco minutos.

El excarabinero estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, cuando sostuvo una discusión con la joven y la agredió en distintas partes del cuerpo. La víctima tenía cortes en la zona del tórax, lesiones por disparo de balines y el cercenamiento de su oreja derecha.

Asimismo, agarró un cilindro de gas de 15 kilos y se lo asestó en la cabeza en varias oportunidades, lo que le causó la muerte por un traumatismo craneoencefálico.

Luego del crimen, Paredes, fue a casa de su padre, agarró un vehículo para llegar a la Urgencia del Hospital Base San José de Osorno, y allí, frente a un carabinero, confesó su crimen.

Noticia al Día