Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Cae abatido peligroso antisocial en enfrentamiento con policías en la COL

Fuentes policiales informaron de manera extraoficial que el careo ocurrió en una zona enmontada en el poblado Ceuta, parroquia Rafael Urdaneta, mientras una comisión del referido organismo efectuaba labores de rutina. "Vitico" y otros cinco antisociales huyeron al percatarse de las autoridades.

Por Noticia al Dia

Cae abatido peligroso antisocial en enfrentamiento con policías en la COL
El enfrentamiento se produjo en una zona enmontada en Ceuta, municipio Baralt. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un peligroso delincuente cayó muerto a tiros este sábado 16 de agosto durante un enfrentamiento con funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) en el municipio Baralt, estado Zulia. Se llamaba Víctor Manuel Valera Torres, alías "Vitico", de 36 años de edad.

Fuentes policiales informaron de manera extraoficial que el careo ocurrió en una zona enmontada en el poblado Ceuta, parroquia Rafael Urdaneta, mientras una comisión del referido organismo efectuaba labores de rutina. "Vitico" y otros cinco antisociales huyeron al percatarse de las autoridades.

Esto desencadenó una breve persecución que finalizó en un terreno enmalezado donde el grupo de delincuentes decidió hacer frente a las autoridades, cayendo mortalmente herido "Vitico". Posteriormente, fue llevado hasta un centro ambulatorio cercano pero ingresó sin signos vitales.

En el sitio donde se produjo el enfrentamiento los uniformados incautaron una pistola marca Glock 17, nueve casquillos percutidos calibre nueve milímetros, otras doce conchas y algunas prendas de vestir de "Vitico". La Fiscalía 45 del Ministerio Público asumió las investigaciones del caso.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Reportan explosión cerca de un centro de votación en Bolivia

Reportan explosión cerca de un centro de votación en Bolivia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Falleció el actor argentino Alberto Marín

Falleció el actor argentino Alberto Marín

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Deportes

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Inter Miami subió al cuarto lugar del Oeste con 45 puntos y todavía le quedan diez partidos por jugar
Al Dia

Así celebró Lila Morillo sus 85 años

La diva zuliana sigue generando noticia.
Al Dia

Sudeban: Lunes 18 de agosto será feriado bancario

Este lunes 18 de agosto, la banca venezolana suspenderá sus actividades presenciales en todo el territorio nacional por la celebración…
Sucesos

Cuatro heridos dejó vuelco de una buseta de transporte público en la Villa del Rosario

El director de Protección Civil en la Subregión Perijá, Gabriel Velásquez, informó que en la unidad viajaban 11 personas (contando al chofer y al colector), de los cuales cuatro resultaron heridos con politraumatismo generalizado, siendo trasladados al hospital en la Villa del Rosario.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025