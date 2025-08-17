Cae abatido peligroso antisocial en enfrentamiento con policías en la COL

Un peligroso delincuente cayó muerto a tiros este sábado 16 de agosto durante un enfrentamiento con funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) en el municipio Baralt, estado Zulia. Se llamaba Víctor Manuel Valera Torres, alías "Vitico", de 36 años de edad.

Fuentes policiales informaron de manera extraoficial que el careo ocurrió en una zona enmontada en el poblado Ceuta, parroquia Rafael Urdaneta, mientras una comisión del referido organismo efectuaba labores de rutina. "Vitico" y otros cinco antisociales huyeron al percatarse de las autoridades.

Esto desencadenó una breve persecución que finalizó en un terreno enmalezado donde el grupo de delincuentes decidió hacer frente a las autoridades, cayendo mortalmente herido "Vitico". Posteriormente, fue llevado hasta un centro ambulatorio cercano pero ingresó sin signos vitales.

En el sitio donde se produjo el enfrentamiento los uniformados incautaron una pistola marca Glock 17, nueve casquillos percutidos calibre nueve milímetros, otras doce conchas y algunas prendas de vestir de "Vitico". La Fiscalía 45 del Ministerio Público asumió las investigaciones del caso.

Noticia al Día