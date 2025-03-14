Caen otros seis integrantes de una facción del Tren Aragua en Chile

Seis integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, fueron capturados en Chile.

Los detenidos, imputados por los delitos de secuestro, homicidio y homicidio frustrado, según reveló la Policía de Investigaciones (PDI), pertenecían a la facción «La Hermandad» del Tren de Aragua y habrían participado en el secuestro y extorsión de un ciudadano dominicano ocurrido el pasado 6 de febrero, en una localidad periférica de la capital.

Según datos del Ministerio de Justicia, desde el 2021, en Chile se han detenido a más de 300 personas vinculadas a la organización.

Esta detención se produce dos días después que dieron inicio al juicio contra la primera célula del Tren de Aragua, identificada y desarticulada en el país austral.

Noticia al Día / EFE