Camioneta arrastró una moto luego del encendido de luces de La Villa del Rosario

El conductor de una camioneta arrastró una motocicleta al menos 300 metros, dejándola prendida en llamas.

Los hechos transcurrieron cerca de las 12:15 de la noche del viernes 6 de diciembre, cuando se celebraba el encendido de luces de La Villa del Rosario, en Zulia.

Ciudadanos que presenciaron el impactante suceso, indicaron que el chofer de la camioneta Fortaleza color azul, pasó a exceso de velocidad en sentido Paseo de la Juventud a la escuela Eloy Párraga Villamarín.

Minutos después regresó arrastrando la moto que quedó envuelta en llamas en plena carretera de la avenida Silfredo Montero. El caso fue reportado a las autoridades del municipio, quienes lograron capturar al responsable.

Precisaron, que el señalado de nombre, Luis Ricardo Rosselt, se encontraba en estado de ebriedad y actuaba alterado por problemas maritales. Afortunadamente el propietario de la moto, Luis Rafael Ojeda, resultó ileso.