Capturado delincuente por tráfico de armas y municiones en Baralt

Francisco González, de 23 años, fue detenido por traficar armas y municiones en el sector Alí Primera, parroquia Pueblo Nuevo del municipio Baralt, en Zulia.

Los funcionarios realizaban intensas investigaciones y dieron con la ubicación de González, quien se dedicaba al tráfico de armas y municiones para diversas bandas delictivas de la zona.

González se encontraba solicitado ante la justicia colombiana por los delitos de homicidio, hurto y lesiones, considerado miembro de una banda de alta peligrosidad del vecino país.

En la detención se incautaron 34 municiones, una moto Empire EK Express 150, placas AS4I48A y se colectó un koala.

Noticia al Día