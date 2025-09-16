Capturado "El Harold" presunto integrante del "Tren del Norte" en Maracaibo

Funcionarios de la unidad de patrullaje canino de la Policía del Municipio Maracaibo (Polimaracaibo), realizaron la detención de, Harold Gerardo Ramírez Oliveros, por incitación al odio.
A través de una grabación que difundió en TikTok, Ramírez amenazó reiteradamente a los habitantes de la urbanización San Jacinto, afirmando pertenecer al temido “tren del norte”.
De inmediato, un equipo policial se trasladó al sector 04, Calle 2, Casa 14, donde se localizó al individuo.
Ramírez fue detenido bajo la acusación de incitación al odio y trasladado al centro de coordinación policial, en La Vereda del Lago, quedando a disposición del Ministerio Público.
Noticia al Día / Nota de prensa