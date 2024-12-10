Capturado en Colombia alias "Cúcuta", miembro del Tren de Aragua

Como Yeison Duarte, alias "Cúcuta", fue identificado el presunto integrante del Tren de Aragua, que fue capturado en Cúcuta, en Norte de Santander, Colombia, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La información fue difundida por el diario La Nación del Táchira, este lunes.

Una investigación que duró más de 15 días, le permitió a las autoridades recoger las pruebas para que la Fiscalía de Colombia emitiera orden de aprehensión en contra del delincuente.

Microtráfico

Alias "Cúcuta" era el encargado de dinamizar el microtráfico en el sector "La Pichera", en el municipio fronterizo de Los Patios. Allí, al parecer, estaba al mando de alias "El Beisbolero".

Este delincuente, con más de cinco meses en el microtráfico y con 15 anotaciones, generaba rentas de hasta un millón de pesos al día con la venta y distribución de la droga, puntualizó la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Noticia al Día/Con información de La Nación