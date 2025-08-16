Capturado impostor que simulaba ser un efectivo militar para extorsionar a comerciantes en Las Pulgas: Repartía panfletos con su "tarifa"

Un sujeto que se hacía pasar como “Teniente de la Guardia Nacional Bolivariana” en el centro de Maracaibo, fue capturado por funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Zulia (CPBEZ), luego de comprobarse que extorsionaba a los comerciantes para que pudieran vender su mercancía.

El accionar delictivo del sujeto generó múltiples denuncias a través de las cuales las autoridades iniciaron una investigación de campo que llevó a su detención. Fue identificado como Jean Carlos Mosquera, de 55 años de edad, quien se valía de panfletos en los que exigía el pago de 750 bolívares.

El escrito destacaba que para el mes de diciembre su "tarifa" aumentaría a mil para que pudieran ejercer sus actividades económicas sin problemas. Los oficiales adscritos a la Estación Policial Bolívar del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), lograron la captura en flagrancia del impostor.

Trascendió que tenía en su poder 894 panfletos, los cuales entregaba a sus víctimas donde les exigía el pago de la extorsión. Por disposición de la Fiscalía del Ministerio Público el sujeto conocido como el “Teniente Mosquera” quedó bajo custodia policial en la sede del CPBEZ.

Noticia al Día / Nota de Prensa