Capturado por posesión de droga en el barrio La Muchachera

Oficiales de Polisur aprehendieron a un ciudadano por posesión de drogas en el barrio La muchachera del municipio San Francisco, en el estado Zulia.
Los uniformados, mientras realizaban un patrullaje interactivo comunal, detuvieron en el barrio La Muchachera, específicamente en la calle 198 con avenida 49I, al ciudadano Edwar José Villegas Villegas, de 23 años.
Este fue encontrado en posesión de seis envoltorios de material sintético de color amarillo, atados en un extremo con hilo negro. El contenido de estos envoltorios, se presume que corresponde a la droga llamada marihuana, con un peso aproximado de 11.07 gramos.
Tras la detención, Villegas fue trasladado al Centro de Diagnóstico Integral San Francisco, donde fue atendido por el médico de guardia, quien diagnosticó condiciones generales estables. Posteriormente, fue llevado al Centro Preventivo y Resguardo de Garantías del Aprehendido, donde quedó a disposición del Ministerio Público.
