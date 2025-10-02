Capturan a alías "Caracas" en Colombia

José Antonio Márquez Morales, líder de la banda delictiva "El Caracas", fue capturado, en Valledupar, Colombia.

Su aprehensión se dio a conocer el pasado miércoles primero de octubre, por las autoridades colombianas, quienes al realizarle una verificación a sus documentos arrojó una alerta roja por Interpol.

El Caracas formó parte de la primera promoción de la Policía Nacional Bolivariana, sin embargo, tiempo después pasó a ser uno de los delincuentes más temidos en la ciudad de Maracaibo.

Uno de sus ataques fue contra el supermercado Samba, en Dr. Portillo, una carnicería en Gallo Verde y varios lanzamientos contra farmacias de la región.

El Caracas estaba en la lista de los 20 más buscados del Zulia, por sus múltiples delitos. Autoridades regionales comienzan con los trámites correspondientes para efectuar su extradición.

Noticia al Día