Capturan a cabecillas de una red de distribución de drogas en Maracaibo

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, efectuaron la aprehensión en flagrancia de dos hombres, quienes presuntamente se dedicaban a la venta y comercialización ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Los casos se realizaron en zonas aisladas del municipio Maracaibo, estado Zulia.

El primero se desarrolló en el sector Santa Lucia, cuando los guardias nacionales capturaron a un hombre identificado como, Américo José Molero Lisboa, de 47 años de edad, quien tenía un envoltorio de la presunta droga denominada marihuana.

Asimismo, se le incautó un arma de fuego tipo escopeta sin marca ni seriales visibles, dos cartuchos sin percutir calibre 9 M.M, un arma blanca tipo machete y un equipo telefónico con interés criminalístico.

Horas después, tras la confesión de Molero, se presentó el segundo procedimiento, esta vez, en el sector Egnia Guajira del municipio Maracaibo.

En el sitio, lograron la captura en flagrancia de Yeison Enrique Angarita González, de 30 años de edad, a quién se le incautó dos envoltorios de marihuana, la cual arrojaron un peso de 253 gramos aproximadamente.

Ambos casos quedaron a orden del Ministerio Publico, mientras que los efectivos castrenses se encuentran firmemente desplegados en la ciudad de Maracaibo, haciendo frente a este tipo de flagelo, que tanto daño le hace a la sociedad.

