Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Cinco hombres de nacionalidad venezolana fueron detenidos, en Lima, por su presunta participación en el asesinato de Zetro Leonardo Purba,…

Por Greily Nuñez

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú
Cinco hombres de nacionalidad venezolana fueron detenidos, en Lima, por su presunta participación en el asesinato de Zetro Leonardo Purba, un diplomático de la Embajada de Indonesia, hecho ocurrido la semana pasada.

Efectivos de la Policía Nacional efectuaron el operativo, en el que incautaron el arma que se habría usado en el crimen. Un informe pericial confirmó que las balas encontradas en el cuerpo de la víctima y en la escena del crimen corresponden a la pistola decomisada.

Además, uno de los detenidos es el propietario de la motocicleta que presuntamente fue utilizada para el ataque. La Policía informó inicialmente de la detención de los sospechosos en el distrito de San Martín de Porres, como parte de una operación contra la banda criminal “Los Maleantes del Cono”, pero sin revelar su vínculo con el asesinato del diplomático.

El diplomático de 40 años fue atacado a balazos en la puerta de su edificio en el distrito de Lince, justo cuando llegaba en bicicleta. Según la policía, los motivos del crimen aún no están claros, pero no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

Noticia al Día / Perú informa

