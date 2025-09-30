Capturan a cuatro extorsionadores en Colón: Uno es policía activo

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos a la Unidad contra Terrorismo y la Subversión, lograron en días recientes la desarticulación de una peligrosa organización delictiva dedicada al delito de la extorsión en el municipio Colón, en la región Sur del Lago.

Esta acción policial responde al atentado registrado el pasado 23 de septiembre en una ferretería situada en la referida localidad, hecho que generó gran zozobra y preocupación entre los pobladores ya que se trataba de una amenaza en contra del propietario de ese establecimiento comercial.

Como resultado de un gran despliegue de autoridades, fueron capturados cuatro delincuentes vinculados directamente con el ataque a la ferretería, entre los que destaca uno que es funcionario activo de la Policía Municipal de Colón, según refiere el parte policial que maneja el CPNB.

Estos responden a los nombres de Darwin Junior Chaparro Maestre, Raúl José Bolívar Núñez, Barmores Jesús Pirela Pirela y Jefferson Steven Chávez Villasmil. Al momento de su detención les fueron incautadas una moto marca Bera, una pistola calibre 9mm con un cargador y seis municiones.

Asimismo, tres teléfonos celulares que se usaban para coordinar las extorsiones y una lista con nombres de varios comerciantes de la región, presuntamente, fichados como próximos objetivos de extorsión y amedrentamiento, delito conocido en el argot popular como "vacunas".

Noticia al Día / Nota de Prensa CPNB