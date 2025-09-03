Capturan a dos hombres con cargamento de armas en Guajira

El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), G/J Domingo Hernández Lárez, informó sobre la aprehensión de dos hombres con un cargamento de armas en el municipio Guajira del estado Zulia.

A través de un video compartido en sus redes sociales, se especificó que durante el proceso de patrullaje y escudriñamiento se incautaron: tres fusiles de asalto, una subametralladora, dos pistolas, 19 cargadores, municiones de diferentes calibres, dos radios, dos teléfonos y una camioneta.

Vale acotar, que el pasado 25 de agosto, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció la creación de zona de paz N.º 1 que incluye el estado Táchira y Zulia, a fin de resguardar la frontera venezolana del narcotráfico y el terrorismo.

Noticia al / Globovisión