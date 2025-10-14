Capturan a "El Adriancito" en Antioquia

Adrián José Rodríguez Gudiño, alias "El Adriancito", fue capturado en el departamento de Antioquia, Colombia.

La información la dio a conocer el medio Crónica_Col, indicando que Rodríguez es el líder de uno de los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), más peligrosos del estado Zulia.

El Adriancito fungía como pram del pabellón B del extinto reten de Cabimas, pero se fugó en el año 2016 junto a su socio, alias "El Sleiter".

Sin embargo, al ser asesinado El Sleiter, Adriancito siguió controlando los negocios ilícitos en varios municipios de la Costa Oriental del Lago, entre los que destacan los secuestros, sicariatos, y extorsiones.

Hasta el momento solo se conoce su detención en Antioquia, por lo que se espera un reporte oficial y la posibilidad de ser extraditado al país.

Alias Andriancito lideraba bandas que azotan a la población del sector Tía Juana, parroquia Rafael María Baralt, municipio Simón Bolívar, estado Zulia y zonas aledañas.

Noticia al Día