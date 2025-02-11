Capturan a "El Cabo" implicado en un doble homicidio y secuestro de una persona en La Cañada de Urdaneta

Un amplio trabajo de investigación realizado por funcionarios del CICPC, adscritos a la coordinación de investigaciones contra la delincuencia organizada de la delegación municipal Maracaibo, permitió la ubicación y captura de un antisocial.

El señalado de nombre, Gustavo Adolfo Paz Paz (27), apodado "El Cabo", cooperaba con una organización criminal de alta peligrosidad.

"El Cabo", se encuentra investigado en el doble homicidio de, Manuel segundo Fuenmayor Fiallo y Ángel Ramón Romero Labarca, hecho ocurrido en el sector Brisas del Lago, parroquia Concepción del municipio La Cañada Urdaneta.

Este crimen se registro el pasado 24 de enero, cuando las víctimas fueron sometidas y despojadas de sus pertenencias en la finca donde laboraban.

En otro hecho, se encargó de cuidar a la víctima secuestrada. También, se encargaba del cobro de las extorsiones, homicidios por encargo, traslado de material bélico (Armas, municiones y artefactos explosivos) publicar en redes sociales, fotografías de fachada de comercios, para así infundir terror entre los comerciantes de la Cañada de Urdaneta.

Paz, fue detenido en la población de Barranquitas, parroquia Donaldo García del municipio Rosario de Perijá, donde se le ubicó como evidencias, un artefacto explosivo tipo granada y municiones de distintos calibres.

Noticia al Día