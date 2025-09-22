Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Funcionarios del CICPC, adscritos a la delegación municipal San Francisco, capturaron a Pedro Miguel Barbosa Hernández (30), por cometer el delito de extorsión, en el sector La Frontera, parroquia El Carmelo del municipio La Cañada de Urdaneta, en Zulia.

Los detectives determinaron que Barbosa, junto a otros antisociales en fuga, se dedicaban a extorsionar a comerciantes de la parroquia El Carmelo. La banda enviaba mensajes de texto a sus víctimas, amenazándolas con causarles daños a sus vidas o a sus propiedades.

Al momento de su detención, se le incautó un teléfono, un manuscrito extorsivo, una capucha, un yesquero y dos envases que contenían gasolina, material que sería utilizado para incendiar el vehículo de una de sus víctimas.

Barbosa quedó a la orden de la Fiscalía 48° del Ministerio Público.

Noticia al Día