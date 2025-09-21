El Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes-13 Falcón), detuvo a padre e hijo que crearon un Facebook falso para vender contenido pornográfico haciéndose pasar por una dama de Punto Fijo.

La investigación inició cuando la víctima se dió cuenta que había un Facebook con sus datos y fotos, pero que no era de ella, al indagar se percató que estaban vendiendo contenido pornográfico en su nombre.

La víctima formuló la denuncia y los investigadores del Gaes 13 Falcón iniciaron las pesquisas para dar con el paradero del responsable. Fue a través de inteligencia telefónica y cibernética que dieron con el paradero de un joven de 19 años en el sector San José de Seque, municipio Buchivacoa, al occidente del estado Falcón.

El joven vio a la víctima en sus fotos y creó el Facebook falso, luego comenzó a vender contenido a las personas que se sumaban a la amistad de la que pensaban, era la persona de las fotos.

El jovencito usó los datos bancarios y el pago móvil de su papá, un hombre de 44 años para estafar bajo ésta modalidad. Así estuvo mes y medio, aproximadamente, hasta que fue descubierto.

La investigación y el rastreo cibernético lo hicieron los funcionarios por varios días, hasta dar con los responsables.

Fueron detenidos por una comisión de Punto Fijo, este jueves 18 de septiembre en el lugar de sus residencias, además les incautaron los teléfonos celulares donde manipulaban el Facebook falso y donde se recibían los pagos móvil.

Padre e hijo serán puestos a la orden de la Fiscalía XXIII del Ministerio Público por los delitos de Fraude, Estafa y Delitos contra la Propiedad.

