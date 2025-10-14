John Jaro Munera Mejía, el violador de San Francisco, era profesor de taekwondo y le dictaba clases a la adolescente que desde los 7 años abusaba sexualmente.

Lee también: Arrestado en San Francisco por presunto abuso sexual a un adolescente

Su arresto ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando efectivos de Polisur fueron notificados de un linchamiento, en la avenida 5, frente al terminal Simón Bolívar, en San Francisco, estado Zulia.

La comunidad retuvo a Munera Mejía, por presuntamente haber cometido actos lascivos contra la menor, de 13 años.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al sospechoso gravemente herido y ensangrentado, puesto que la comunidad lo había linchado.

Indicaron, que Munera era su profesor de taekwondo y estaba cometiendo estas violaciones desde que la niña tenía 7 años. Presuntamente, la contagió con el virus VIH.

La adolescente fue trasladada al hospital Doctor Manuel Noriega Trigo, donde se reportó en condiciones clínicas estables.

Noticia al Día / Nota de prensa