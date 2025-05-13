Capturan a siete venezolanos dedicados a robar relojes de lujos en España

La Policía Nacional desarticuló un grupo criminal venezolano especializado en el robo de relojes de alta gama en Valencia y Alicante, España.

Durante la operación fueron detenidas siete personas, seis hombres y una mujer, como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones y contra la salud pública.

Los delincuentes amenazaban a las víctimas con un arma de fuego y hasta llegaron a golpear a una mujer con la culata del arma. Al ejecutar el robo, los ladrones huían en motocicleta.

Durante el registro, los agentes encontraron el arma, diversas sustancias estupefacientes y el reloj de lujo.

La investigación comenzó el pasado mes de febrero cuando se tuvo conocimiento de un robo con violencia de un reloj ocurrido en Alicante.

La víctima denunció que al salir de un local nocturno, recibió un fuerte golpe y tras caer al suelo, dos hombres le arrebataron su reloj y huyeron con rumbo desconocido.

En el transcurso de la investigación se pudo comprobar que los componentes de este grupo cometían los robos en muy pocos minutos y tenían gran conocimiento de la zona en la que actuaban.

Además, contaban con una gran pericia para saber diferenciar los relojes de más alta gama, ya que era con los que más beneficios sacaban. Estos se revalorizaban en el mercado actual de segunda mano.

