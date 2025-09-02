Martes 02 de septiembre de 2025
Capturan a tres delincuentes solicitados por extorsión en Zulia y Carabobo

Así lo dio a conocer el comisario Douglas Rico, director general del referido organismo detectivesco, destacando que la primera captura se ejecutó en Maracaibo, donde fue aprehendido Gabriel Enrique Vargas Mendoza (34), en la urbanización Altos de Sol Amado, en la zona oeste de la ciudad.

Por José Gregorio Flores

Capturan a tres delincuentes solicitados por extorsión en Zulia y Carabobo
Estos tres sujetos fueron detenidos por funcionarios del CICPC por estar solicitados por el delito de extorsión. Foto: RRSS.
Tres presuntos delincuentes vinculados al delito de extorsión fueron capturados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en diferentes procedimientos desplegados luego de un trabajo de inteligencia en los estado Zulia y Carabobo.

Así lo dio a conocer el comisario Douglas Rico, director general del referido organismo detectivesco, destacando que la primera captura se ejecutó en Maracaibo, donde fue aprehendido Gabriel Enrique Vargas Mendoza (34), en la urbanización Altos de Sol Amado, en la zona oeste de la ciudad.

Este sujeto se encontraba requerido por el Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. En este sentido, en el municipio Villa del Rosario, fue detenido Eduin Ramón Morán Pérez (41), solicitado por el Juzgado 10 en Funciones de Control de la Circunscripción Penal del estado Zulia, por extorsión, asociación para delinquir y resistencia a la autoridad.

Asimismo, el comisario Rico también informó sobre la captura de Néstor Eduardo Rodríguez Rodríguez (45), en el municipio Los Guayos del estado Carabobo, pues presenta una solicitud por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, por extorsión en grado de complicidad. Estos procedimientos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Con información de Douglas Rico Instagram

