Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Capturan a venezolano vinculado al homicidio de un policía en Perú

De acuerdo con los reportes del caso, un agente de la Policía Nacional del Perú, adscrito al servicio de patrullaje motorizado, murió tras recibir varios disparos durante un operativo en el distrito de Los Olivos.

Por José Gregorio Flores

Capturan a venezolano vinculado al homicidio de un policía en Perú
Autoridades de Perú capturaron a un venezolano señalado de homicidio. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un hombre de origen venezolano resultó detenido como presunto cómplice en el asesinato de un funcionario policial, en medio de una persecución. Otro oficial resultó gravemente herido.

De acuerdo con los reportes del caso, un agente de la Policía Nacional del Perú, adscrito al servicio de patrullaje motorizado, murió tras recibir varios disparos durante un operativo en el distrito de Los Olivos.

El venezolano niega su participación en el crimen
Tras conocerse sobre el asesinato del agente policial, las autoridades desplegaron un operativo que permitió detener a un primer sospechoso de nacionalidad venezolana, quien sería el cómplice del tirador que terminó con la vida del sub oficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán.

El caso generó conmoción entre las autoridades y la ciudadanía, debido a que se trata del segundo funcionario de la policía asesinado en lo transcurrido del mes de agosto.

Posteriormente, durante un interrogatorio, el venezolano detenido indicó que no estaba en la persecución. Asimismo, reveló un nombre, el cual se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades.

Un segundo agente policial está gravemente herido
El acusado sería el conductor de la motocicleta en la que los delincuentes intentaban escapar de los funcionarios. El segundo involucrado, quien disparó contra el oficial, sigue prófugo.

Funcionarios del organismo de seguridad buscan conocer la situación migratoria del detenido, quien fue identificado como Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, publicó Panamericana.

Tras el tiroteo que terminó con la vida del oficial Juan Díaz, otro agente resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a un centro de salud. Presenta un estado delicado.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix "El Rey" Hernández

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello "se me volvió como una enfermedad bajar de peso"

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

"Por qué se llama Genyerbet el perrito de Traki: una historia llena de ternura

Noticias Relacionadas

Sucesos

Capturan a venezolano vinculado al homicidio de un policía en Perú

De acuerdo con los reportes del caso, un agente de la Policía Nacional del Perú, adscrito al servicio de patrullaje motorizado, murió tras recibir varios disparos durante un operativo en el distrito de Los Olivos.

Sucesos

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

La investigación estuvo a cargo de agentes de la la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maracaibo, quienes dieron con el paradero y la ubicación de la sexagenaria. Se dedicaba a la creación y movimientos bancarios de múltiples cuentas de terceros, para apropiarse de manera indebida de los bonos de la referida plataforma digital que otorga el Estado.

Al Dia

Hace 116 años sonó por primera vez Sobre Palmas, joya del Zulia

El himno del estado Zulia, Sobre Palma, es letra de Udón Pérez y música de José Antonio Chávez.
Al Dia

Tres fallecidos y unas mil 700 personas desalojadas tras los incendios en España

La oleada de incendios desatada esta semana en España, que ha quemado en apenas unos días casi 115.000 hectáreas, mantiene…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025