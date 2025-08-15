Capturan a venezolano vinculado al homicidio de un policía en Perú

Un hombre de origen venezolano resultó detenido como presunto cómplice en el asesinato de un funcionario policial, en medio de una persecución. Otro oficial resultó gravemente herido.

De acuerdo con los reportes del caso, un agente de la Policía Nacional del Perú, adscrito al servicio de patrullaje motorizado, murió tras recibir varios disparos durante un operativo en el distrito de Los Olivos.

El venezolano niega su participación en el crimen

Tras conocerse sobre el asesinato del agente policial, las autoridades desplegaron un operativo que permitió detener a un primer sospechoso de nacionalidad venezolana, quien sería el cómplice del tirador que terminó con la vida del sub oficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán.

El caso generó conmoción entre las autoridades y la ciudadanía, debido a que se trata del segundo funcionario de la policía asesinado en lo transcurrido del mes de agosto.

Posteriormente, durante un interrogatorio, el venezolano detenido indicó que no estaba en la persecución. Asimismo, reveló un nombre, el cual se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades.

Un segundo agente policial está gravemente herido

El acusado sería el conductor de la motocicleta en la que los delincuentes intentaban escapar de los funcionarios. El segundo involucrado, quien disparó contra el oficial, sigue prófugo.

Funcionarios del organismo de seguridad buscan conocer la situación migratoria del detenido, quien fue identificado como Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, publicó Panamericana.

Tras el tiroteo que terminó con la vida del oficial Juan Díaz, otro agente resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a un centro de salud. Presenta un estado delicado.