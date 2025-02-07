Capturan al responsable de lanzar la granada contra una farmacia en La Limpia

Funcionarios del CICPC, capturaron al responsable de lanzar la granada contra una farmacia de La Limpia, en la parroquia Raúl Leoni del municipio Maracaibo, en Zulia.

El señalado de nombre, Yon Nuel Fernández Gonzalez (25), fue el autor material del crimen perpetrado en el mes de octubre del 2024, así lo dieron a conocer los detectives a través del Instagram del comisario, Douglas Rico.

Cabe señalar que previamente fue detenido Yoel Segundo Cruz González (28), quien se encargó de transportar la logística utilizada para cometer los distintivos hechos terroristas que ordena el lider una banda criminal de la región.

González, fue detenido en el Barrio Guanipa Matos de la parroquia Venancio Pulgar, incautándole un celular dónde se evidenciaron los actos terroristas.

El caso a la orden de la Fiscalía 48° del Ministerio Público.

Noticia al Día