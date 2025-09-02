Capturan en Cúcuta a presunto coordinador criminal del Tren de Aragua

La Policía Nacional de Colombia capturó este martes 2 de septiembre en Cúcuta a Henderson Ernesto Dorante Parra, alias ‘HD’, quien presuntamente es uno de los principales coordinadores criminales de la organización transnacional Tren de Aragua.

Según informes policiales, Dorante permanecía prófugo desde su fuga del centro penitenciario Tocorón en Venezuela durante 2023.

El operativo se realizó en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, haciendo efectiva la Notificación Roja que lo buscaba en 196 países por delitos de financiamiento del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y asociación para delinquir.

Según las autoridades, el capturado fungía como principal articulador logístico y financiero de la organización en las fronteras de Colombia y Ecuador, siendo responsable del tráfico de armas y municiones para fortalecer células terroristas, además de canalizar recursos ilícitos mediante extorsión, contrabando y operaciones transfronterizas.

Noticia al Día / La Razón