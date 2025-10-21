Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Glenyerber Rodolfo Castellanos Barreto, de 21 años, asesinó a Carmen Mirella Villa, de 70 años, en Trujillo.

El crimen de la septuagenaria ocurrió el pasado 20 de julio, cuando Castellanos, en compañía de otro hombre, ingresaron a la vivienda de Villa y le efectuaron cuatro disparos, dejándola sin vida en el lugar.

Ambos homicidas huyeron del sitio y el pasado domingo 19 de octubre, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a Castellanos Barreto, cuando caminaba por la avenida Bolívar, sector El Tropezón, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia.

Luego de una revisión corporal sin hallazgos, se verificaron sus datos en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), donde se confirmó que estaba solicitado por el Juzgado Segundo de Control del estado Trujillo, según el oficio 270725-C2, con expediente TC02-27-07-2025-2154.

El procedimiento fue notificado a la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público, a cargo del fiscal Danilo González, quien ordenó continuar con las diligencias correspondientes.

Noticia al Día