Martes 21 de octubre de 2025
Sucesos

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Cometió el crimen y huyó hacia la región zuliana

Por Greily Nuñez

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo
Glenyerber Rodolfo Castellanos Barreto, de 21 años, asesinó a Carmen Mirella Villa, de 70 años, en Trujillo.

El crimen de la septuagenaria ocurrió el pasado 20 de julio, cuando Castellanos, en compañía de otro hombre, ingresaron a la vivienda de Villa y le efectuaron cuatro disparos, dejándola sin vida en el lugar.

Ambos homicidas huyeron del sitio y el pasado domingo 19 de octubre, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a Castellanos Barreto, cuando caminaba por la avenida Bolívar, sector El Tropezón, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia.

Luego de una revisión corporal sin hallazgos, se verificaron sus datos en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), donde se confirmó que estaba solicitado por el Juzgado Segundo de Control del estado Trujillo, según el oficio 270725-C2, con expediente TC02-27-07-2025-2154.

El procedimiento fue notificado a la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público, a cargo del fiscal Danilo González, quien ordenó continuar con las diligencias correspondientes.

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Intensas lluvias generó inundaciones y crecidas de ríos en varios estados de Venezuela

Intensas lluvias generó inundaciones y crecidas de ríos en varios estados de Venezuela

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Seguros Catatumbo: Comunicado

Seguros Catatumbo: Comunicado

Revista Entresocios lanza su edición 176

La edición 175 fue presentada en julio de 2025
Al Dia

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Le asestaron 15 balazos
Al Dia

Capturada en el municipio Mara durante operativo: Era requerida ante el Siipol

La orden fue emitida el 13 de junio del año 2025 por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia
Al Dia

Denuncian presunto fraude de Farma Express Indiomara

Los hechos denunciados podrían configurar delitos de estafa continuada, fraude mercantil, uso indebido de propiedad industrial y perjuicio a terceros, conforme al Código Penal Venezolano


