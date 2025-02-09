Capturan en Maicao a presunto miembro del Tren de Aragua: Es señalado por sicariato

Tras una orden de allanamiento ejecutada en Maicao, Colombia dentro de un inmueble en el barrio Ovidio Mejía, donde fue capturado un sujeto que hasta el momento ha sido identificado con el alias de “El Menor” o “Anuel” de 21 años de edad, quien estaría siendo señalado de ser dinamizador de homicidios.

Según la información de una fuente ligada a la investigación, el sujeto capturado, estaría siendo señalado de ser un sicario dentro de una peligrosa estructura criminal venezolana denominada El Tren de Aragua, mientras que, la vivienda intervenida al parecer, sería utilizada por estas personas dedicadas a diferentes delitos como el homicidio y hurto en diferentes modalidades, información que son materia de investigación.

Incautación

Asimismo, en el allanamiento, los uniformados lograron la incautación de un revólver calibre 38 con un cartucho, una pistola traumática, un proveedor con capacidad para 15 balas, tres proyectiles, dos teléfonos celulares y una motocicleta de color negra.

El procedimiento se adelantó por parte de los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) del Departamento de Policía La Guajira, quienes luego de labores investigativas lograron dar con esta importante captura.

Con cédula colombiana

Se pudo conocer que, alias de “El Menor” o “Anuel”, quien presentó una cédula de ciudadanía colombiana expedida en Maicao, fue dejado a disposición de la autoridad judicial competentes para el procedimiento de legalización de captura y dar inició a las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Noticia al Día/Con información de El Diario el Norte