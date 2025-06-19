Martes 23 de septiembre de 2025
Sucesos

Capturaron en España a PNB señalado de asesinar a su amante embarazada en Carabobo

Solicitarán su extradición

Por Greily Nuñez

Capturaron en España a PNB señalado de asesinar a su amante embarazada en Carabobo
Henry Daniel Villorina Otero, fue capturado el pasado 10 de mayo en España, por ser el presunto responsable en el asesinato de su amante embarazada.

Se pudo conocer que el presunto homicida huyó tras participar en el asesinato de Usberica Machado Betancourt (40), con quien mantenía una relación extramatrimonial. En el momento del violento crimen, la mujer presentaba cinco meses de embarazo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 5:00 de la mañana del pasado jueves 8 de diciembre del 2022, en la urbanización La Pradera, San Joaquín (Carabobo), donde residía Machado.

Villorina Otero llamó a la mujer para indicarle que un amigo pasaría para entregarle un dinero, sin embargo, el policía le pidió que tenía que esperarlo dentro de su vehículo.

Machado esperó al supuesto mensajero dentro de su Chevrolet Spark y encendió las luces. Fue entonces cuando se acercaron dos hombres a bordo de una moto y uno de ellos disparó tres veces contra la mujer, quien murió en el lugar.

Agentes del Cicpc se trasladaron al sitio y levantaron el cadáver. Colectaron el celular de la mujer, con el cual pudieron evidenciar los mensajes del funcionario que le enviaba; al parecer, este quería evitar que la embarazada diera a luz a su bebé.

Fue capturado

El Cicpc capturó al acusado y lo entregó al Ministerio Público, entidad que le imputó el delito de “femicidio agravado”.

El 9 de junio de 2023 se celebró la audiencia preliminar ante el Tribunal Primero de Control con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Carabobo.

La instancia judicial ordenó un juicio para Villorina Otero el cual fue pautado para el 31 de Enero de 2024. Ese día, el hombre no se presentó ante el Tribunal Primero Accidental de Juicio en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de Carabobo, por tal razón, se emitió una orden de aprehensión.

Se presume que en diciembre de 2023 el funcionario huyó con su familia hacia España.

Tras conocer sobre su captura en ese país, la fiscal Migdely Daniela Villalobos Torres solicitó al señalado tribunal de juicio iniciar el proceso de extradición, petición que fue acordada y, en consecuencia, se remitió el expediente a la Sala Penal del TSJ.

Henry Daniel Villorina Otero podría enfrentar una pena de 30 años de prisión, según el artículo 74 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

