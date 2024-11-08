Caraqueño sufre accidente de tránsito en Utah, Estados Unidos: Está solo y necesita ayuda

Un venezolano sufrió un accidente de tránsito la noche del jueves 7 de noviembre, en Salt Lake City, en Utah, Estado Unidos.

El joven de 23 años e identificado como Omar Hernández, oriundo de Caracas, no tiene ningún familiar en el país y, desde anoche recibe atención médica de emergencia en el hospital de la Universidad de Utah.

Hernández relató a través de una grabación que fue víctima de un choque, sin embargo, un tercer conductor pensó que él había sido el responsable y lo persiguió en una camioneta a gran velocidad hasta alcanzarlo y atropellarlo.

"Sentí que iba a matarme, que esa era su intención. Me pasó su camioneta por encima. Quizás pensó que quería darme a la fuga, pero quien ya se había ido del lugar, fue el conductor del carro que me chocó por detrás, y no pude evitar pegarle a la camioneta que estaba delante", afirmó.

Quién desee colaborar con algo de comida, ropa para el frío o alguna donación, se puede comunicar a través de esta línea directa de @utahzolanos: (786)-775-7675.

El joven caraqueño tiene poco tiempo en el país y estaba en un refugio.

Noticia al Día / Utah Zolanos