Casi mil personas fueron evacuadas por fuga de gases tóxicos en una empresa de productos químicos en Aragua

Funcionarios de Protección Civil, adscritos al Sistema de Gestión de Riesgos, Extensión del municipio Santiago Mariño, activaron los protocolos de emergencia ante un incidente industrial ocurrido en una empresa ubicada en la zona de El Mácaro, el cual generó alarma en comunidades aledañas.

De acuerdo con el reporte oficial, el evento se originó por una reacción exotérmica -que libera calor- durante la mezcla de resina y petróleo, lo que provocó la emisión de vapores y gases tóxicos que se dispersaron hacia sectores residenciales cercanos.

Ante la situación, el director general de PC, Dominic Cortez asumió de inmediato la operación y como medida de precaución ordenó la evacuación masiva y preventiva de los habitantes de las comunidades Santa Eduviges, Taguapire, El Paraíso y el Hotel El Samán.

Las labores de coordinación permitieron la movilización segura y organizada, al menos de 954 personas. Los equipos de respuesta inicial atendieron a varias de las personas que se afectaron por la inhalación de los gases, de las cuales 16 se trasladaron al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Ernesto Che Guevara para la evaluación médica.

Los reportes indican que presentaban cuadros de dificultad respiratoria y asma moderada, todos de carácter leve, según la información proporcionada a través de una minuta.

El organismo de gestión de riesgos destacó la efectiva articulación con los cuerpos de seguridad y emergencia durante la atención del evento. Agradecieron el apoyo vital de Protección Civil Aragua, Bomberos Aragua, Policía del estado Aragua (PBA), la Policía Municipal Mariño, la Unidad de Respuesta Inmediata VEN 911 y la Guardia Nacional Bolivariana.

Las autoridades reiteraron, una vez controlada la situación, que la preparación y la respuesta coordinada son claves para proteger a la ciudadanía frente a emergencias de esta naturaleza.

