Cayó alias "Luis Feo" durante confrontación armada con las autoridades en Carabobo

En el sector Las Palmitas del municipio Valencia, estado Carabobo, cayó abatido el delincuente “Luis El Feo” y uno de sus hombres. Ambos se enfrentaron a las autoridades policiales y militares de la región.

Jesús Luis Fernando Rivas Mujica, conocido como Luis Feo, fundó y dirigió una banda que permitió sembrar el psicoterror en la comunidad, dado que los expedientes revelaron que su prontuario estaba vinculado a la venta de drogas y el cobro de vacunas.

"Este sujeto (El Feo) figuraba entre los 10 más buscados en la entidad, debido a múltiples delitos cometidos, incluyendo extorsión, robo, hurto, homicidios, lo que mantenía a la comunidad en constante zozobra. Además, presentaba dos solicitudes por homicidio calificado por motivos fútiles en grado de coautor, lo que evidenciaba su peligrosidad”, indicó Policarabobo en sus redes sociales.

El otro abatido también era integrante de la referida banda delictiva y principalmente era conocido por su alias “El Wilmito”.

¿Cómo fue el enfrentamiento?

Los delincuentes confrontaron a las autoridades policiales una vez que se vieron al descubierto; sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que fueron abatidos por agentes de Policarabobo.

Tras el levantamiento de cuerpos, decomisaron una pistola 9 mm de Mujica y un revólver Smith & Wesson de calibre 38 perteneciente a El Wilmito, indicó un reporte del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).

Por su parte, las redes de Policarabobo agregaron que también fueron incautados dos armas de fuego, una granada, un teléfono celular y posibles alucinógenos.

Previamente, Luis el Feo fue denunciado por una de sus víctimas una vez que este se coló en su residencia y exigió una cuantiosa cantidad de dinero, utilizando a sus dos hijos y a otro ciudadano como rehenes a fin de validar la amenaza.

“Ante la gravedad de la denuncia, se activó una comisión mixta para neutralizar la situación y proteger a las víctimas. Al llegar al lugar, los cuerpos policiales fueron atacados con armas de fuego por Luis el Feo, lo que originó una intervención legal que se prolongó por aproximadamente una hora. Durante el enfrentamiento, tres funcionarios resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud, donde recibieron atención médica”, refiere.

Hoy en día, las tres víctimas están seguras y el caso fue remitido al Ministerio Público. “Que tomó conocimiento del caso y continuará con las investigaciones”, agregó Policarabobo.

Noticia al Día / La Iguana TV