Cayó preso "El Tuerto", peligroso extorsionador que azotaba varios pueblos pesqueros en el municipio Miranda

Tras intensas labores de patrullajes y trabajos de campo, una comisión de efectivos militares adscritos al Destacamento 113 del Comando de Zona 11 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), capturó a un presunto delincuente integrante del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada “El Oso”, en el municipio Miranda, estado Zulia.

Según investigaciones preliminares, esta mafia de criminales que actualmente se encuentra debilitada y casi desarticulada, gracias al despliegue de los cuerpos de seguridad ciudadana, se dedicaba al cobro de vacuna, robo, extorsión, sicariato, secuestro, tráfico ilícito de drogas, tráfico de municiones, tráfico de armas y violación en la Costa Oriental del Lago.

En esta oportunidad, las autoridades lograron la aprehensión de Ramón Jesús Zambrano Urdaneta, alias “El Tuerto”, de 27 años de edad, quien desde hace meses las autoridades policiales y militares estaban tras su pista. La detención se efectuó en el sector vía Mecocal, perteneciente a la parroquia San Antonio, en la referida jurisdicción.

A este peligroso delincuente se le incautó un Facsimil tipo pistola marca Ekol Dicle K, 2 cartuchos sin percutir 380, 9 cartuchos de fusil calibre 7,62×39 mm, 2 cargadores de pistola, un equipo móvil celular y un bolso color negro. Ejecutaba sus fechorías entre los pueblos costeros Punta de Palmas, Sabaneta de Palmas, Los Jobitos y El Mecocal.

El pasado 27 de agosto, tras intensas labores de patrullajes y trabajos de campo, una comisión mixta de la Guardia Nacional Bolivariana, La Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, capturó a 18 sujetos, presuntos integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada “El Oso”, en el municipio Miranda, dando un duro golpe a la delincuencia organizada.

Por este caso se notificó y quedó a orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de Prensa