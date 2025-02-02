Cayó un helicóptero en Guárico

Un helicóptero con tres personas a bordo, cayó a tierra, cuando sobrevolaba la ciudad de Calabozo en el estado Guárico.

De acuerdo a la información oficial del Sistema Nacional de Riesgo, la aeronave tipo helicóptero de fumigación agrícola, se precipitó cerca de las 5:20 de la tarde, en el sector Uverito del municipio Francisco de Miranda.

El medio Notitarde, dio a conocer la información suministrada por las autoridades competentes, quienes indicaron: "Se recibe llamada telefónica informando que en la dirección antes mencionada se precipitó a tierra un helicóptero, hasta los momentos hay tres personas heridas”.

Al lugar se hicieron presentes miembros de los bomberos y protección civil para atender el siniestro y trasladar a los heridos a un centro asistencial cercano.

Se pudo conocer que los heridos, identificados como, Víctor Alejandro Cobeña de 21 años, presentó traumatismo generalizado; Jesús Delgado de 32 años, presentó politraumatismo generalizado y traumatismo de abdomen cerrado y por último Benjamín Ganpdolfi de 61 años, quien presentó traumatismo generalizado, fractura de tibia y peroné izquierdo.

Por los los momentos, las autoridades desconocen las causas del siniestro aéreo e investigan para determinar la caída de la aeronave.

Noticia al Día / Notitarde