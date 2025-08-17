Domingo 17 de agosto de 2025
Sucesos

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

El conductor se desplazaba en sentido sur-norte y durante el trayecto perdió el control del carro, llevándose por delante una mata de nin, obstaculizando la referida vía en el lado contrario, el que va hacia el centro de la ciudad. Funcionarios de Polimaracaibo se presentaron en el sitio.

Por José Gregorio Flores

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro
El viejo Caprice quedó obstaculizando el sentido norte-sur de la avenida El Milagro. Foto: RRSS.
El chofer de un vehículo marca Chevrolet, modelo Caprice de color vino tinto, resultó herido en horas del mediodía de este domingo 17 de agosto al perder el control y estrellarse contra un árbol en la avenida 2 (El Milagro), a pocos metros de la sede del Unión Atlético Maracaibo.

El conductor se desplazaba en sentido sur-norte y durante el trayecto perdió el control del carro, llevándose por delante una mata de nin, obstaculizando la referida vía en el lado contrario, el que va hacia el centro de la ciudad. Funcionarios de Polimaracaibo se presentaron en el sitio.

Trascendió que el conductor fue identificado como Omar Luzardo, de 32 años de edad, quien al parecer, se encontraba bajo los efectos del alcohol. El accidente ocasionó una congestión vehicular en la zona que se extendió más de una hora hasta que finalmente una grúa removió el viejo Caprice.

Noticia al Día

