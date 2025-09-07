Choque entre carro y un motorizado dejó dos heridos en Cabimas

Dos personas resultaron heridas en horas de la mañana de este domingo siete de septiembre tras una colisión entre un vehículo y una motocicleta en el municipio Cabimas, estado Zulia.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 y media de la mañana en la intersección de la carretera K con la avenida 42, en la parroquia Jorge Hernández de la referida localidad.

Las víctimas quedaron identificadas como Alberto López (25) y Leonardo García (21), quienes sufrieron múltiples heridas. López fue diagnosticado con politraumatismo generalizado y una fractura expuesta con hemorragia en la rodilla derecha, mientras que García presentó escoriaciones en el torso, abdomen y extremidades.

El personal de rescate del Cuerpo de Bomberos de Cabimas brindó atención prehospitalaria. Se procedió al traslado de los lesionados a un centro de salud.

Noticia al Día / El Regional del Zulia