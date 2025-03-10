Choque entre motos deja a una mujer muerta y tres lesionados en Yaracuy

Una mujer fallecida y otras tres resultaron heridas, en una colisión de motos en la vía rural de Aguacatal, municipio Cocorote del estado Yaracuy.

El accidente sucedió la tarde del domingo 9 de marzo, cuando los motorizados se desplazaban por la vía e impactaron, quedando lesionados ambos conductores y sus acompañantes.

Horas después del ingreso al hospital, falleció la joven, Dailis Tamar Cuicas de 23 años, ella conducía uno de los vehículos involucrados.

Funcionarios de la PNB están desarrollando las investigaciones para determinar las causas precisas del hecho que enluta a una familia yaracuyana.

Noticia al Día / Yaracuy al Día