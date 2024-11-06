Cicpc desmiente falsas cadenas de WhatsApp sobre secuestro de niños

El director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, señaló que no se han suscitado secuestro de menores con el propósito de traficar con órganos.

Así lo puntualizó en su cuenta en la red social Instagram, señalando que “en relación con la información que se genera a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, divulgando el presunto secuestro y tráfico de órganos de niños en el territorio venezolano, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informa que tales hechos no se han suscitado y no hemos recibido ninguna denuncia al respecto”.

Rico exhortó a la población “a no hacer eco de informaciones falsas que ponen en vilo la tranquilidad de la población, específicamente en padres y representantes, generando zozobra y arriesgando la salud mental de la ciudadanía”.

Igualmente, instó a la población a denunciar de manera inmediata si es víctima de algún delito.

Noticia al Día/CICPC