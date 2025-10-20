CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

Como una "avalancha" están las redes sociales, y con ello, el uso desproporcionado de los internautas, quienes se encuentran en una constante actualización de su funcionamiento y lo que pueden llegar a hacer.

Este descontrol ha llevado a más de uno a un encuentro con las autoridades policiales de la región, ya que por su desconocimiento, prestan sus cuentas bancarias, redes sociales, publican contenido delicado y se ligan con personalidades con un alto prontuario delincuencial. Estos criminales se valen de la vulnerabilidad y a través de ellos cometen sus fechorías.

Por ese delito no paga el delincuente, sino la persona que accede a hacer "el favor". Es por ello que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), realizan charlas dirigidas a docentes y estudiantes para que hagan uso correcto de las redes sociales.

Esta vez, los detectives del servicio de prevención integral del delito, realizaron una charla dirigida a los docentes y estudiantes de 2.º año de la U.E.P. Haydee Calles de Medina, ubicado en el sector la Limpia, av. Principal, parroquia Cacique Mara, municipio Maracaibo, estado Zulia.

"Dicha actividad tuvo como objetivo el acercamiento con los estudiantes para que hagan uso correcto y responsable de las redes sociales, logrando así, la prevención de algún delito informático, manteniendo una sana convivencia con respeto, amor, empatía y solidaridad", reseñaron los efectivos a través de su cuenta Instagram.

Noticia al Día