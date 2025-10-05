Cinco heridos dejó la falla de una atracción mecánica en feria celebrada en México

La tradicional Feria de San Miguel de Arcángel y la Alfarería 2025, en el municipio de San Felipe, Guanajuato (México), se convirtió en escenario de un accidente que generó miedo y conmoción entre asistentes y habitantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el juego mecánico “Booster” sufrió una grave falla estructural mientras estaba en funcionamiento. El desperfecto ocurrió cuando uno de los ejes se averió, lo que provocó un colapso parcial de la estructura con ocupantes a bordo.

Un video captado por visitantes muestra el momento exacto en que la atracción mecánica pierde estabilidad y los asistentes entran en pánico. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, multiplicando la indignación y el debate sobre la seguridad en ferias y parques de diversiones temporales.

Los testigos se comunicaron con los números de emergencia, lo que permitió la pronta llegada de la Policía Municipal y Protección Civil. Poco después, también arribaron los bomberos de San Felipe, quienes trabajaron con grúas para estabilizar la estructura y rescatar a las personas que quedaron atrapadas.

El operativo de rescate se extendió por casi 40 minutos, en los que la tensión entre familiares y asistentes creció. Una vez liberados, los ocupantes fueron trasladados al área de servicios médicos de la feria, donde fueron atendidos por paramédicos.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que ninguno de los afectados presentaba heridas de gravedad. Sin embargo, los reportes no fueron uniformes: mientras algunos medios locales mencionaron que cinco personas resultaron lesionadas, otras versiones redujeron la cifra a dos víctimas con lesiones menores.

El gobierno municipal informó que se realizará una investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades. Asimismo, se anunció que los juegos mecánicos de la feria serían revisados antes de permitir nuevamente su operación.

