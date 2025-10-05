Domingo 05 de octubre de 2025
Al Dia

Cinco heridos dejó la falla de una atracción mecánica en feria celebrada en México

La tradicional Feria de San Miguel de Arcángel y la Alfarería 2025, en el municipio de San Felipe, Guanajuato (México), se convirtió en escenario de un accidente que generó miedo y conmoción entre asistentes y habitantes de la zona.

Por José Gregorio Flores

Cinco heridos dejó la falla de una atracción mecánica en feria celebrada en México
La falla en la atracción mecánica dejó como resultado cinco personas heridas. Foto: Infobae.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La tradicional Feria de San Miguel de Arcángel y la Alfarería 2025, en el municipio de San Felipe, Guanajuato (México), se convirtió en escenario de un accidente que generó miedo y conmoción entre asistentes y habitantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el juego mecánico “Booster” sufrió una grave falla estructural mientras estaba en funcionamiento. El desperfecto ocurrió cuando uno de los ejes se averió, lo que provocó un colapso parcial de la estructura con ocupantes a bordo.

Un video captado por visitantes muestra el momento exacto en que la atracción mecánica pierde estabilidad y los asistentes entran en pánico. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, multiplicando la indignación y el debate sobre la seguridad en ferias y parques de diversiones temporales.

Los testigos se comunicaron con los números de emergencia, lo que permitió la pronta llegada de la Policía Municipal y Protección Civil. Poco después, también arribaron los bomberos de San Felipe, quienes trabajaron con grúas para estabilizar la estructura y rescatar a las personas que quedaron atrapadas.

El operativo de rescate se extendió por casi 40 minutos, en los que la tensión entre familiares y asistentes creció. Una vez liberados, los ocupantes fueron trasladados al área de servicios médicos de la feria, donde fueron atendidos por paramédicos.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que ninguno de los afectados presentaba heridas de gravedad. Sin embargo, los reportes no fueron uniformes: mientras algunos medios locales mencionaron que cinco personas resultaron lesionadas, otras versiones redujeron la cifra a dos víctimas con lesiones menores.

El gobierno municipal informó que se realizará una investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades. Asimismo, se anunció que los juegos mecánicos de la feria serían revisados antes de permitir nuevamente su operación.

Noticia al Día / Con información de Infobae

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

El viaje espiritual a Jepira: La tradición de los velorios en la comunidad Wayúu

El viaje espiritual a Jepira: La tradición de los velorios en la comunidad Wayúu

La actriz Kate Winslet cumple 50 años: Talento, autenticidad y una carrera de película

La actriz Kate Winslet cumple 50 años: Talento, autenticidad y una carrera de película

Gobierno de Israel anunció que su Ejército pone en pausa

Gobierno de Israel anunció que su Ejército pone en pausa "ciertos ataques" en Gaza

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Una niña de dos años es elegida como la nueva

Una niña de dos años es elegida como la nueva "diosa viviente" en Nepal

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El Papa León XIV llamó a una nueva época de misión y acogida: Celebró

El Papa León XIV llamó a una nueva época de misión y acogida: Celebró "avances significativos" hacia la paz en Gaza

Reportan estragos en el servicio eléctrico tras vaguada en la Guajira

Reportan estragos en el servicio eléctrico tras vaguada en la Guajira

El viaje espiritual a Jepira: La tradición de los velorios en la comunidad Wayúu

El viaje espiritual a Jepira: La tradición de los velorios en la comunidad Wayúu

Karol G en el Crazy Horse de París: Reguetón en un Cabaré Histórico

Karol G en el Crazy Horse de París: Reguetón en un Cabaré Histórico

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

Noticias Relacionadas

Al Dia

Zuliano Axel Gómez alcanza plata en los 400 metros del Panamericano Sub-20 de Bogotá

El de Cabimas cronometró 46.43 segundos para consolidarse subcampeón en la competencia
Al Dia

Cada 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena

Bartolina Sisa era una líder aymara del siglo XVIII que encabezó la resistencia contra la opresión colonial.
Al Dia

Muere arrollado padre del entrenador de béisbol Erick Castillo en Barquisimeto: Su hijo también falleció hace 20 días en otro hecho vial

Informes preliminares de este suceso indican que el infortunado hombre se desplazaba a bordo de un vehículo marca Daewoo, modelo Tacuma de color azul, que por presentar un desperfecto mecánico, se detuvo por unos momentos a un costado de la vía para revisarlo. De repente, el chofer de una camioneta Toyota, modelo 4Runner, perdió el control y lo arrolló, matándolo en el acto.

Al Dia

COFIEZU invita a la primera Jornada Científica de Fisioterapia en Zulia

La primera Jornada Científica de Fisioterapia, está prevista los días 9 y 10 de octubre


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025