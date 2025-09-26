Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Una explosión repentina causada por una bombona de gas dejó un saldo de al menos cinco personas lesionadas, en la localidad de Morón, municipio Juan José Mora del estado Carabobo.

Entre los heridos se encuentran dos funcionarios del cuerpo de bomberos que acudieron a la emergencia.

La detonación se produjo de forma súbita, según relataron testigos, quienes también ayudaron en las labores iniciales.

Varios de los afectados fueron trasladados de urgencia a centros de salud cercanos para recibir la debida atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre la identidad de los heridos ni han ofrecido un balance oficial sobre su estado de salud actual.

Ante la magnitud del suceso, las autoridades locales activaron de inmediato el protocolo de emergencia para contener cualquier posible riesgo adicional en la zona. Así mismo, se ha iniciado una investigación para determinar con exactitud la causa que provocó la falla y posterior explosión de la bombona de gas.

Noticia al Día / Noticias Ahora