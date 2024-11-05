Cinco millones de dólares era el monto exigido para liberar al productor Hernán López

El operativo efectuado por militares del CONAS logró la liberación del productor agropecuario Hernán López, quien fue hallado a las orillas del rio Loro, en el sector El Cruce, parroquia Barí del municipio Jesús María Semprún, en Zulia.

Lee también: Vuelve a casa: Lágrimas de alegría en el reencuentro del productor Hernán López con sus familiares

Los captores exigían la suma de 5 millones de dólares americanos para dejarlo en libertad, sin embargo el trabajo de inteligencia no desmayó y dieron con su ubicación.

En el procedimiento lograron la aprehensión de Jaime Luis Montiel Montiel, Rafael Santo Suárez Montiel y Sandra Correa Núñez, quienes integraban la banda criminal que perpetró el secuestro.

También incautaron dos armas de fuego, junto a tres cartuchos sin percutir calibre 12 y una moto.

Los presuntos delincuentes están a orden del Ministerio Público para hacer las investigaciones de rigor.

Noticia al Día