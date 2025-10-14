Cinco mujeres solventaron sus diferencias a "puño limpio" en Los Patrulleros

Cinco mujeres quedaron detenidas al solventar sus diferencias por malas convivencias a "puño limpio".

La agresión sucedió en el sector Los Patrulleros, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en Maracaibo.

Las autoridades de la Policía Bolivariana del estado Zulia, indicaron, que a las féminas no les importó la presencia policial y se agarraron a golpes.

Las señaladas, Estela Ortega (55), Edith Flores (32), Jeny Ortega (37), Anyeli Mercado (25), y Wendy Coba de 49 años de edad, fueron llevadas al ambulatorio Simón Bolívar, donde recibieron atención médica, y luego trasladadas al centro de coordinación policial Maracaibo Oeste, donde quedaron en arresto preventivo y puestas a la orden de la Fiscalía 14 del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa

