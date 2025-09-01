Lunes 01 de septiembre de 2025
Cinco personas resultaron heridas tras vuelco y choque de un autobús contra una casa en Mérida

El accidente dejó un saldo de cinco personas heridas que fueron llevadas a diferentes centros asistenciales de la referida localidad. Informaciones preliminares del hecho indican que el autobús presentó una falla en el sistema de frenos y en consecuencia, chocó contra la pared de una casa.

Por José Gregorio Flores

Al menos cinco personas resultaron heridas producto del choque contra de la unidad contra la pared de una casa. Foto: RRSS.
En horas de la madrugada de este lunes primero de septiembre, el chofer de un autobús lleno de pasajeros perdió el control de la unidad y se estrelló contra una vivienda ubicada en el sector El Manzano de Ejido, ciudad perteneciente al municipio Campo Elías en el estado Mérida.

De igual forma se supo que la unidad se desplazaba por la calle Urdaneta cuando sucedió el hecho. Los heridos presentaron traumatismo generalizado y escoriaciones múltiples. Funcionarios de la estación Ejido, del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal de Campo Elías, se presentaron al lugar del vuelco para socorrer a las víctimas.

Noticia al Día / Con información del Diario 2001.

