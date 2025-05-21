Clamor de una madre yaracuyana en busca de su hijo desaparecido en San Francisco: "Él salió a vender unos muebles y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver"

El joven Yeremy José González Giménez, se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de abril del 2025, cuando salió de su ciudad natal Yaracuy con destino a San Francisco, estado Zulia.

González comenzó a vender muebles y hace dos meses optó por viajar hacia el Zulia. Ese recorrido lo emprendió junto a varios conocidos, quienes llegaron hasta el municipio sureño donde presuntamente se hospedaron.

"Mi hijo tenía dos meses vendiendo muebles y la última vez me dijo que iría al kilómetro 16. Dos días después, los muchachos que estaban con él me dijeron que lo habían dejado en la urbanización El Samán y no supieron más de él, y hasta el sol de hoy no se nada de su paradero", dijo su madre, Marlen Giménez, para Noticia al Día.

En su desesperación, la señora hizo una grabación clamando para que las autoridades investiguen y le den información al respecto. Asimismo, dejó su número de teléfono 0416.406.73.57 / 0424.530.07.16, para quien la pueda ayudar a encontrarlo.

Noticia al Día