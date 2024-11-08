Colapsó tramo del puente en Puerto Caballo, Maracaibo

La mañana de este viernes 8 de noviembre, se registró el colapso de un tramo del puente que se ubica en Puerto Caballo, municipio Maracaibo del estado Zulia.

Habitantes que residen cerca del lugar, reportaron el incidente y temen que el puente ceda en su totalidad.

Foto: Will Marval

Ante la grave situación, los usuarios hacen un llamado a las autoridades competentes para que evalúen la situación y comiencen los respectivos trabajos, puesto que esta importante arterial vial comunica el Zulia con la Guajira y Colombia.

Foto: Will Marval

Foto: Will Marval

Noticia al Día