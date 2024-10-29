Colombia: Mató a su novia venezolana de una puñalada y abandonó el cuerpo en una trocha

De una puñalada en el cuello fue asesinada una mujer de nacionalidad venezolana identificada como Jessica Karina Rivera Abreu, de 35 años de edad, hecho de sangre ocurrido en una zona enmontada perteneciente al corregimiento La Gabarra, Norte de Santander, municipio Tibú en Colombia.

Por este crimen las autoridades del vecino país señalan a la pareja sentimental de la víctima, un hombre con la cual la vieron con vida por última vez el pasado viernes 25 de octubre, cuando ambos se reunieron para "conversar". Luego, sus familiares reportaron su desaparición pues nunca regresó a su casa.

Al otro día, el cuerpo de la infortunada mujer apareció tendido boca abajo con una herida punzo penetrante en el cuello. El femicidio causó gran conmoción entre los habitantes del corregimiento La Gabarra y rechazaron el sangriento hecho mediante un comunicado público.

Las investigaciones están en curso para determinar las circunstancias en las cuales se ejecuto el asesinato. Jessica Karina Abreu era de nacionalidad venezolana. Lo último que supieron sus parientes fue que su novio la citó y horas después apareció muerta. El presunto responsable está en fuga.

Noticia al Día / La Opinión