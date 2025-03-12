Comerciante ofrecía dinero a niñas para que le mostraran sus partes íntimas y dejárselas tocar en Santa Bárbara del Zulia

Dos casos de presunto abuso sexual, procesó el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), en los municipios Francisco Javier Pulgar y Colón del estado Zulia.



En el sector Monte Claro de Santa Bárbara, fue detenido un pequeño comerciante, de nombre, Ricardo Sixto Prada Vera, de 64 años de edad, por ofrecerle dinero a menores de edad para que le mostraran sus partes íntimas y se las dejaran tocar, así lo señalaron a las autoridades las madres de dos niñas de ocho y 12 años respectivamente.



Por otro lado, en el sector La Montaña, parroquia Simón Rodríguez del municipio Francisco Javier Pulgar, fue detenido, Junior Enrique Paz Miranda, de 38 años, por someter a su vecina de 18 años.

El hombre intentó abusarla sexualmente, según informaron algunos lugareños, quienes acotaron que este hombre ya había pagado condena por violación en una cárcel de Aragua.



Los detenidos quedaron en cada delegación del Cpbez, puestos a disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa