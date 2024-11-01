Con miguelitos, regresan los piratas de carretera a la autopista Simón Bolívar entre Puerto Ordaz – Ciudad Bolívar

En la autopista Simón Bolívar entre Puerto Ordaz – Ciudad Bolívar, los robos por parte de los piratas de carretera han aumentado considerablemente. Los delincuentes lanzan miguelitos en la vía para detener los vehículos y luego atracar a los pasajeros.

Las principales víctimas han sido los trabajadores de las empresas básicas del turno de tres a once, quienes circulan por la autopista en los autobuses del holding CVG, después de las doce de la noche.

Otro caso conocido fue el de los obreros de Venalum y Ferrominera Orinoco, quienes fueron asaltados por varios bandoleros que luego de estallar los neumáticos de los vehículos con objetos de metal, procedieron a robarlos.

Los atracos acontecieron entre el kilómetro 45 y 49, antes de llegar al puesto de la Policía del estado Bolívar que está en el kilómetro 50.