Viernes 22 de agosto de 2025
Sucesos

Con un corta uñas: Mujer cortaba los genitales de su hijo de 3 años en Guárico

El pequeño bajo cuidados médicos

Por Greily Nuñez

Con un corta uñas: Mujer cortaba los genitales de su hijo de 3 años en Guárico
Nexis Eliana Mirabal Rodríguez, de 24 años, quedó detenida por maltratar cruelmente a su hijo 3 de años, en la Población de Guayabal, en Guárico.

El pequeño fue llevado al Hospital General Doctor Pablo Acosta Ortiz, y los doctores al recibir al pequeño, se percataron que presentaba múltiples lesiones en su cuerpo y genitales.

De inmediato se activaron las comisiones detectivescas y al realizar el trabajo de campo pertinente, determinaron que la víctima residía junto a su madre y padrastro lo agredían constantemente con sus manos y objetos.

La mujer utilizaba un corta uñas y le realizaba cortes en los genitales al pequeño, ocasionándole diversas lesiones.

Ante el maltrato, Mirabal quedó tras las rejas, mientras que su pareja es buscado por las autoridades policiales.

Cabe señalar, que el pequeño se encuentra recibiendo atención médica y se encuentra bajo observación exhaustiva de los galenos del referido centro de salud. El caso quedó a la orden del MP.

Noticia al Día

