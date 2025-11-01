Condenan a 15 años de prisión al chofer que arrolló a atleta con Síndrome de Down en la Av. Fuerzas Armadas en 2023

El Tribunal Quinto de Juicio de la Circunscripción Penal del Estado Zulia, condenó este viernes 30 de octubre a 15 años y tres días de cárcel a Carlos Machado, el chofer responsable de la trágica muerte de Armando Enrique Serrano Montilla, el atleta con Síndrome de Down que el 13 de agosto del 2023 fue arrollado en la avenida Fuerzas Armadas en Maracaibo mientras entrenaba.

Tras más de dos años de un proceso judicial, tiempo que la familia de "Armandito" (como era conocido entre sus amigos) no descansó para saber la verdad del hecho, Machado fue encontrado culpable de homicidio a título de dolo eventual, puesto que no teniendo la intención directa de causar la muerte, su actitud imprudente y su comportamiento generaron el fatal desenlace.

El pasado 13 de agosto de 2023 "Armandito" se encontraba entrenando junto a variios atletas del Team Runner JF en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, cuando repentinamente, fue embestido por un vehículo cuyo chofer, tras impactarlo se dio a la fuga. No obstante, la policía actuó rápidamente y el responsable del accidente fue detenido y en consecuencia, enjuiciado.

