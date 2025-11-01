Sábado 01 de noviembre de 2025
Al Dia

Condenan a 15 años de prisión al chofer que arrolló a atleta con Síndrome de Down en la Av. Fuerzas Armadas en 2023

Tras más de dos años de un proceso judicial, tiempo que la familia de "Armandito" (como era conocido entre sus amigos) no descansó para saber la verdad del hecho, Machado fue encontrado culpable de homicidio a título de dolo eventual, puesto que no teniendo la intención directa de causar la muerte, su actitud imprudente y su comportamiento generaron el fatal desenlace.

Por José Gregorio Flores

La familia de Armando Enrique Serrano Montilla, conocido como "Armandito", finalmente recibió justicia. Foto: RRSS.
El Tribunal Quinto de Juicio de la Circunscripción Penal del Estado Zulia, condenó este viernes 30 de octubre a 15 años y tres días de cárcel a Carlos Machado, el chofer responsable de la trágica muerte de Armando Enrique Serrano Montilla, el atleta con Síndrome de Down que el 13 de agosto del 2023 fue arrollado en la avenida Fuerzas Armadas en Maracaibo mientras entrenaba.

Tras más de dos años de un proceso judicial, tiempo que la familia de "Armandito" (como era conocido entre sus amigos) no descansó para saber la verdad del hecho, Machado fue encontrado culpable de homicidio a título de dolo eventual, puesto que no teniendo la intención directa de causar la muerte, su actitud imprudente y su comportamiento generaron el fatal desenlace.

El pasado 13 de agosto de 2023 "Armandito" se encontraba entrenando junto a variios atletas del Team Runner JF en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, cuando repentinamente, fue embestido por un vehículo cuyo chofer, tras impactarlo se dio a la fuga. No obstante, la policía actuó rápidamente y el responsable del accidente fue detenido y en consecuencia, enjuiciado.

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Deportes

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

El jardinero central tuvo una noche perfecta con el bate y cortó la racha ganadora de los visitantes. A pesar de perder una ventaja de 5-2, los melenudos lograron imponerse en casa.
Al Dia

Precipitaciones en el Zulia y gran parte de Venezuela este 1-Nov: Inameh

Presencia de lluvias o chubascos, acompañados de ocasionales descargas eléctricas en el Zulia
Al Dia

Identifican a 109 de los fallecidos en operación de Río; 78 de ellos tienen delitos graves

Los datos revelan que la gran mayoría de las víctimas cuenta con antecedentes penales graves y que los complejos sirven como cuartel general nacional de la facción Comando Vermelho.
Zulia

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

El jurado calificador eligió a las nuevas soberanas que recibieron el aplauso del público

