Sucesos

Condenan a venezolano a 23 años de prisión por participar en el asesinato de un periodista colombiano

Un juez colombiano condenó a 23 años de prisión al venezolano Bardomar Rafael Evaristo Pereda, alias "El Gringo", por su…

Por Greily Nuñez

Un juez colombiano condenó a 23 años de prisión al venezolano Bardomar Rafael Evaristo Pereda, alias "El Gringo", por su participación en el asesinato del líder social y periodista Jaime Vásquez.

El crimen ocurrió en abril del año pasado en la ciudad colombiana de Cúcuta (noreste), informó este sábado la Fiscalía.

Evaristo Pereda suscribió un acuerdo con la Fiscalía en el que aceptó su participación en el crimen, algo que fue avalado por el juez que lo condenó a 23 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

El condenado es miembro de la banda criminal ‘Los lobos’, un grupo que contrató a otros criminales, los ‘AK-47’, para asesinar al reportero, detalló la Fiscalía en un comunicado.

«La Fiscalía demostró que Evaristo Pereda realizó seguimientos previos a la víctima y le entregó al sicario el arma para perpetrar el homicidio. Posteriormente, y luego de constatar que el veedor ciudadano estaba muerto, se reunió en un inmueble con el atacante y una mujer que lo transportó para evadir la persecución de las autoridades y repartir el dinero prometido por la acción ilegal», agregó la información.

En diciembre pasado fue condenado también a 28 años de prisión Gustavo Corredor Torres, alias ‘El enano’, por su participación en el asesinato del líder social y periodista.

La investigación estableció que alias ‘El enano’, señalado jefe del grupo delincuencial ‘AK-47’, hizo vigilancia horas antes del ataque y alertó a los sicarios de todos los movimientos de Vásquez, desde el momento que salió de su vivienda hasta que llegó a una panadería en la que fue asesinado.

Noticia al Día / EFE

Temas:

